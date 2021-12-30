京港高鐵安九段運行地圖。（人民鐵道報業）

《人民日報》APP報導，今天（30）日京港高鐵安慶至九江段開通運營，合肥至南昌間實現高鐵直通、最快2小時22分鐘可達，標誌著「八縱八橫」高鐵網京港（台）通道商丘至深圳段基本貫通。至此，中國高鐵運營里程突破4萬公里，總里程已能圍繞地球赤道一周；中國鐵路營運總里程突破15萬公里。

京港高鐵安九段自安慶西站引出，經安徽省安慶市懷寧縣、潛山市、太湖縣、宿松縣，湖北省黃岡市黃梅縣，終至江西省九江市廬山站，線路全長176公里，設計時速350公里，全線共設安慶西、潛山、太湖南、宿松東、黃梅東、黃梅南、廬山7座車站，其中廬山站為既有車站。

京港高鐵安九段開通運營首日，鐵路部門安排開行動車組列車5對，運營初期計劃開行動車組列車8對，初期運營時速300公里。2022年1月10日全國鐵路運行圖調整時，單日開行動車組列車將達到24對，屆時，合肥到南昌間的鐵路出行時間將壓縮至2小時22分。

京港高鐵安九段是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道的重要組成部分，北接已開通運營的京港高鐵商丘至合肥、合肥至安慶段，南連既有的昌九城際鐵路、京港高鐵南昌至贛州段和剛剛開通運營的京港高鐵贛州至深圳段，實現了合肥至南昌的高鐵直通，「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道商丘至深圳段已基本貫通。