張庭和林瑞陽近年將生活與事業重心移往大陸，投資微商做得風生水起，賺進上億身家，然而夫妻倆的「上海達爾威貿易有限公司」遭當局查處，26億台幣資金遭凍結，不少網友挖出過去和他們合作過的藝人，發現這些人的演藝事業竟相繼出問題，酸張庭的微商事業超毒。

張庭與林瑞陽夫婦號稱有1500億身家，當時請來許多大咖明星幫忙宣傳，卻有網友發現這些藝人都陸續出事。趙薇2014年替張庭的酵母面膜宣傳，今年卻因為疑似親日而遭封殺；范冰冰曾在微博上PO出張庭的「活酵母」產品認證照，2018年也因為捲入「陰陽合約」爭議，神隱了很長一段時間，演藝事業受到影響。

趙薇曾發文為張庭的品牌宣傳。(圖/翻攝自微博)

范冰冰也受到波及。(圖/翻攝自微博)

不僅如此，羅志祥曾代言張庭的面膜，之後卻被周揚青毀滅式分手，踢爆私生活混亂，造成形象全毀，如今輪到張庭夫婦遭查，讓網友忍不住酸，「微商真的『好毒』」，認為當局應該要全面徹查，和張庭夫婦有商業關係，或是曾經幫忙站台宣傳的都不能放過。

羅志祥還曾為品牌代言。(圖/翻攝自微博)

事實上，隨著事件爆發後，儘管過去有許多藝人加持，網路上多是好評，也逐漸做出口碑，卻有網友翻出黑歷史，發現有人抱怨用完張庭品牌的面膜，臉部出現泛紅、脫皮和爆痘等現象，幾乎整張臉都爛掉，引發爭議。