台中市運動局長李昱叡（右二）說明豐原國民暨兒童運動中心籌劃進度。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市運動局長李昱叡（右）說明豐原國民暨兒童運動中心籌劃進度。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市議員張瀞分（中）發言表達意見。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市議員陳清龍（左）出席公聽會提出建言。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市議員王朝坤（右）發言表達意見。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市府斥資近6億元興建豐原國民暨兒童運動中心，已完成設計且取得建築執照，預計明年1月開工。該場館未來將委外營運，運動局舉行促參公聽會，與會者提出桌球運動服務、場館經營結合周邊運動產業及延續特色運動賽事等建議，運動局允諾納入可行性評估範疇。

豐原國民暨兒童運動中心將以促參方式營運，運動局依據促參法相關規定，邀集專家學者、居民與相關體育團體於豐原區公所舉行促參公聽會。包括市議員張瀞分、王朝坤、陳清龍、豐原區長洪峰明皆出席，豐原區體育會總幹事吳志強、豐原區多位里長、南屯、長春、大里及潭子運動中心等執行長也一同參與。

豐原國民暨兒童運動中心位於豐原大道及中正路口的體育場用地內，市府編列近6億元闢建地下3層、地上4層的運動場館。公聽會由運動局長李昱叡報告籌劃進度、基地範圍、規劃方案初步構想及委外招商效益等內容。

李昱叡指出，該場館規劃室內溫水游泳池、親子體適能中心、兒童運動空間、韻律教室、綜合球場、飛輪教室、運動多功能室等運動設施，並設置地下3層停車空間，打造成為全齡運動場所，鼓勵親子同行參與運動。

公聽會出席者踴躍提出建言，包括提供桌球運動服務、場館經營結合周邊運動產業、場館融入在地特色及延續特色運動賽事等；體育團體及潛在投資者也肯定市府推動兒童運動，同時感謝建設局、地政局、交通局跨局處合作促成豐原國民暨兒童運動中心順利興建。

運動局表示，透過公聽會聽取民意，將納入評估規劃，並參考已營運各國民運動中心優質運動空間和設備，提供豐原區市民良好的運動環境；招商作業也將同步配合興建工程加速推動，並遴選出優質運動經營團隊，秉持敦親睦鄰及市民參與，提供豐富、多元運動選擇。