半導體廠擴產，相關供應鏈可望持續受惠，半導體零耗件及設備廠商瑞耘(6532)下半年起營收動能增溫，11月營收攀高至5595萬元，月增14.6%且年增58.1%；在下半年急起直追下，今年前11月營收4.61億元，年減率縮減至7.87%。

瑞耘表示，11月營收較去年同期增加增逾五成，主要係客戶增加年底庫存，帶動公司部分零組件出貨增加，且設備機台於完成安裝測試認列收入增加。

隨著台積電等半導體廠擴產，加上第四季為傳統拉貨旺季，瑞耘第四季營收可望達今年最高；明年半導體廠擴產，相關供應鏈可望持續受惠。

瑞耘下半年起營收進一步回溫，第四季營收明顯增長，獲利可望同步創全年最佳紀錄。今早股價強勢漲停56.5元。

瑞耘今年營收逐季上揚，第三季每股淨利上揚至0.79元；前三季每股淨利1.8元，低於去年同期之2.9元。

瑞耘第三季營收1.37億元，毛利率年減4.8個百分點至38.71%；淨利2834萬元，基本每股盈餘0.79元，低於去年同期的0.84元。前三季營收3.56億元，年減18.75%，毛利率年減2.43個百分點至37.51%；淨利6504萬元，年減32.17%，基本每股盈餘1.8元。