大新竹合併升格引起各界關注、討論，不少人質疑若要討論縣市之間的資源分配，應該把苗栗一起合併，而民進黨前立委林濁水就在臉書指出，雖然大部分民眾對苗栗的印象就是窮，但其實苗栗的平均月薪高居全台第2，原因就是因為有太多苗栗縣的人在竹科上班！

大多數民眾對苗栗的印象是很窮，但林濁水就在臉書發文，貼出「比薪水網站」統計至2020年暑假的月薪數據，指出苗栗人的平均月薪所得其實超過台北市，讓人「嚇一跳」。而若檢視該網站目前的最新數據，新竹以平均月薪47188元奪冠，苗栗則以41410元排在第二名，第三是新北市的38793元，台北則以38580元排在第四位。

林濁水深究原因指出，會有這樣的數據就是因為太多苗栗人在竹科上班，也因此竹南、頭份人口才會超前苗栗市，甚至連銅鑼的人口都逆勢成長，「因為和竹科在一個『生活圈』中」。

林濁水說，林智堅未動心起念新竹縣市合併前是個好市長，但現在己活在和現實平行世界中了，說竹苗不在一個生活圈中，問「竹南頭份銅（鑼）和新竹市比較一個生活圈，還是關西？請用膝蓋想一想」。