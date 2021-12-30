新竹市長林智堅宣布不參選2022大新竹市長之後，事件依舊餘波盪漾，對於林智堅的下一步為何，不只綠營人士關心，外界也相當好奇。在27日晚間的棄選記者會上，有媒體詢問林智堅有否可能參選桃園市長、雙北市長？對此，林智堅表示「我先謝謝大家，真的暫時都不要再幫我安排工作」，並強調擔任市長以來，公務繁忙，幾乎都沒時間好好陪伴家人，因此希望未來能花多一點時間在家庭生活上。即使已經表明「暫時別幫忙安排工作」，但林智堅的下一步，很可能會牽動到民進黨未來佈局，其中有沒有可能轉戰桃園市，更引發熱議。

早在2021年初時，當時就傳出民進黨黨內點名桃園市長熱門人選，分別是新竹市長林智堅和立委鄭運鵬，如今林智堅宣布棄選大新竹市，若真的轉戰桃園市，黨內初選第一關就會遇上立委鄭運鵬，林智堅有勝算嗎？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/07/02~2021/12/28）近半年的統計調查，林智堅網路聲量達26萬8854筆，其中，大新竹市議題林智堅更是數度主動發動攻勢，不僅讓他衝了好幾波聲量高峰，更累積不少討論度。反觀鄭運鵬，雖然是中央民代立委，但沒有單一特定發燒議題助攻聲量，即使有些話題在網路上掀起討論，但大部分都是「搭著時事順風車」，包括疫苗政策、秀手臂注射高端疫苗、批國民黨、轟柯文哲等話題發聲回應，大多時候在議題話語權上，並非主攻者角色，累計近半年網路聲量有3萬6690筆，遠遠落後林智堅。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

若出戰桃市黨內先PK有勝算？林智堅近半年好感度大勝鄭運鵬2.6倍

以過去半年來看，林智堅不僅高聲量，好感度也挺佳，其中，8月舉辦的新竹光臨藝術節線上首映活動，替林智堅帶來相當多的網路好評；另外，10月國慶晚會舉辦地也在新竹，蔡英文總統致詞時特別點名稱讚林智堅認真努力，再度獲得一波網友的好評留言，即使近期被大新竹市議題影響拖累，但短短幾天，林智堅就宣布棄選進行止血，因此，以半年期程的網路好感度來分析，林智堅的正面討論聲量還是高於負面聲量，因此平均比值1.25，大幅領先鄭運鵬的0.48，換句話說，在不少議題討論上，網友都滿願意給予林智堅不錯的評價。

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若有機會選台北市長？林智堅好感度居冠！暫時領先蔣萬安 、黃珊珊、陳時中

若到台北市參選林智堅有勝選機會嗎？根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/07/02~2021/12/28）數據顯示，以目前幾位不同黨的潛在參選人互相比較，林智堅延續他在新竹市的好感度比值1.25比值，暫時領先好幾位潛在性參選人，其中包括位居第二名的國民黨立委蔣萬安，網路好感度比值0.87，也算是相當不錯。進一步分析蔣萬安正面聲量來源，最大宗來源除了替東京奧運選手加油之外，一系列為公投發聲、夜宿凱道也讓蔣萬安獲得不錯正面討論，但對不少民眾來說，公投議題政治意味濃厚，可能還是會稍微觀望一下，因此，在網路上給予蔣萬安正面評價的，一部分民眾是真的表達自己對公投案看法，另一部分則可能為藍軍或蔣萬安支持者，黏著度也相對高；第三名為黃珊珊，好感度比值0.56；第四名則為陳時中0.52。依據上述數字來看，除了林智堅、蔣萬安數值居於前段班之外，其他兩人的好感度比值都相當接近，可謂競爭激烈，林智堅在台北市這一局是否有勝算？他本人是否有意願？恐怕還得再觀察評估。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月02日至2021年12月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林智堅、鄭運鵬、黃珊珊、蔣萬安、陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。