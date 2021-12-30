嘉義江先生昨晚在地方社群網站po文懸賞50萬元，尋找飼養2年的藍貓「弟弟」，接手機接到手軟，後來撤文、關機，網友還說貓根本沒有走失，今天上午江先生發現弟弟回家了，他強調，真的有要懸賞找回貓，如今弟弟自行回家了，謝謝所有人的關心。

江先生說，今天上午7時30分許聽到有喵、喵、喵的叫聲，他趕忙打開門，發現是弟弟回家了，身上沒有異狀，很高興牠安全回家，也謝謝所有關心牠的人。

嘉義江先生昨晚在地方社群網站po文「懸賞50萬元協尋藍貓」，引發網友熱議，江先生說，昨天中午突然在嘉義市五福街走失，養了約2年，感情很好，所以不惜「破產也要找回來」，就是為了貓與他們夫妻的一段美好的感情。

江先生說，「弟弟」每天「喵！喵！喵！」一直叫，吵著要出去玩，但通常玩個1、20分鐘就會回家，今天中午開門放牠出去玩後卻沒有回家了，牠每天跟我們一起睡，太太發現牠失蹤了，傷心得一直哭。

江先生說，他在竹崎經營果園，原本懸賞30萬元，因為沒什麼人注意，才提高賞金到50萬元，50萬元他花得起，感情比較重要。

很多網友留言，有人說「五福街進入百年最熱鬧時期」、「找貓啊，不用賣餅了」、「找貓找起來，可能需要動身回嘉義一趟了」、「上什麼班抓貓50萬直接請半年假」、「全城抓貓大賽」。

而五福街的居民說，昨晚突然湧入很多人四處喵喵喵學貓叫，車子也停得到處都是，很困擾。