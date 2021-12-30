這場宣講除公民代表之外，多名國民黨代表更是自願站台聲援。（黃婉婷攝）

「下架無能政客，讓他回去唱歌！」台北市第5選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免案倒數9天，罷昶總部今晨大動作號召民眾上街宣講，怒批林昶佐背棄地方，讓萬華背負疫情破口的不白之冤，眾人將口號喊得震天價響，呼籲在地民眾於1月9日罷免當天，能勇敢站出來趕走爛立委。

罷昶總部領銜人周世雄、總指揮姚冠均今率40餘人至捷運龍山寺站1號出口前宣講，眾人身穿印有中正萬華洗刷汙名的紫色背心，手拿「1／9掃除不良昶所」的布條，浩浩蕩蕩宣示堅決罷免之心，無役不予的網紅激動姐也著戰袍到場支持。

「萬華人要生存、要尊嚴！」周世雄直言，林昶佐近期賣力掃街、掛看板，還狹府院黨資源拚曝光，簡直欺負萬華人，若能拿10％力氣助地方度過疫情難關，如今也不會落得罷免慘況；在地方生計受創、居民紛紛確診及萬華被汙名化時，林昶佐人又在哪？

姚冠均怒指，團隊訴求很簡單，執政黨務必重啟「3＋11」審查，還地方公道，他也強調團隊裡頭有許多無黨無派的在地青年，不讓林昶佐搶走年輕人的話語權，「一個40幾歲的人可以叫年輕人？真的笑死！」期能憑藉多方力量，要在下禮拜「送他回去唱歌」。

這場宣講除公民代表之外，多名國民黨代表更是自願站台聲援，包括在地議員吳志剛、黨發言人黃子哲、黨副發言人楊植斗、文傳會副主委鄭照新、青年團前團長田方倫和青年部副主任詹為元，以及擬參選北市議員的林冠勳、滿志剛、張煥霖等人。

作為在地青年代表的林冠勳直言，下架不良立委並非單一選區之事，林昶佐身為立委卻浪費監督權，還在疫情時背棄選區，著實欠萬華人一句道歉，這場行動絕非「惡罷」，而是善有善報、惡有惡報，既然民進黨發起「靜昶守護」運動，那他們也要發起「靜昶維修」連署，要讓林昶佐和前立委陳柏惟一樣回家休息。