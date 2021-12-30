金門醫院心導管室今年1月至11月執行數為491人次，相較於2018年同期的94人次，增幅高達422.3％。（金門縣衛生局提供）

金門醫院心導管室啟用後，有效落實在地醫療，讓鄉親健康獲得更多保障。（金門縣衛生局提供）

衛生福利部金門醫院於2015年11／20正式啟用心導管室，2021年1月至11月執行數為491人次，相較於2018年同期的94人次，增幅高達422.3％，有效落實在地醫療，讓鄉親健康獲得更多保障。

金門縣衛生局說明，依據衛生福利部公布2020年度國人十大死因相關統計，心臟疾病（高血壓除外）高居國人十大死因第2名，其死亡率為每十萬人口86.7人。縣府考量罹患心血管疾病的鄉親轉診後送就醫不易，在醫療照護發展基金挹注下，衛生福利部金門醫院於2015年11／20正式啟用心導管室。

楊鎮浯縣長表示，落實「在地醫療」減少鄉親轉診舟車勞頓之苦及降低相關費用等支出，一直是縣府團隊不斷努力的工作，自2018年起，衛福部金門醫院心導管室執行數由102人次逐年提升至491人次，增加達381.4％，因心血管相關疾病緊急後送赴臺就醫的鄉親也由2014年約37.5％降低至2021的19.7％，降幅達17.8％（1月至11月）感謝金門醫院多年來的努力，讓急性心肌梗塞的患者可以第一時間就近接受妥適治療。

衛生局表示，在「在地醫療」的大目標下，縣府近年來除持續推動「金門地區醫療給付效益提升計畫」(IDS計畫)、「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」、「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」與醫療照護發展基金挹注衛生福利部金門醫院等措施外，也用心規畫和推動西半島醫療專區、放射腫瘤中心及電子化制度性轉診平臺，期望能提升金門醫療量能，降低鄉親轉診，並減少轉診過程中可能遭遇的種種不便。