高雄市壽山動物園改建花5億，高市府行文國營企業，指名台電要捐8千萬，被質疑是「不樂之捐」，不過，高市府表示，國營事業贊助是敦親睦鄰，支持地方建設。國民黨立委江啟臣表示，台電今年迄今，已捐助高市府與高市人民團體7億餘元，佔總額30.7％，是台電捐給台中的2.12倍，捐給新北的2.5倍。

「錯把馮京當馬涼，1450又開始亂帶風向」，江啟臣說，根據媒體報導，台電動用的是「促進電力發展營運協助金」捐助高雄市政府修建動物園，並非所謂的「睦鄰費用」。

國民黨立委江啟臣表示，台電今年迄今，已捐助高市府與高市人民團體7億餘元，佔總額30.7％，是台電捐給台中的2.12倍，捐給新北的2.5倍。（摘自江啟臣臉書）

江啟臣指出，台電110年編列捐助政府機關的促協金19億4673萬7千元、捐助國內團體的促協金4億8535萬4千元，總計高達24億3209萬1千元，今年迄今，已捐助高雄市政府及高雄市的人民團體7億4689萬4千元，佔了總額的30.7％，捐助台中市政府及團體為3億5312萬1千元，捐助新北市政府及團體2億9877萬3千元，捐助高雄是台中的2.12倍、新北的2.5倍。

江啟臣說，受捐助單位為高雄市政府有1億1651萬8千元，捐助台中市政府卻僅6472萬2千元，捐助新北市政府4237萬，高雄是台中的1.8倍、新北的2.75倍，但如果加計本次捐助高雄修建動物園的8千萬，捐助高雄市政府將高達1億9651萬8千元，是台中市政府的3.04倍，是新北市政府的4.64倍。

江啟臣表示，數字會說話，難怪外界認為台電獨厚高雄，難道連台電的促協金分配都是顏色正確、補助加倍？為何高雄市政府一紙公文就可以獲得台電8千萬的捐助，其他縣市卻沒有這種待遇？國營事業可以如此厚此薄彼、私相授受？