據大陸國家衛健委今天（30）日最新通報，昨（29日0—24時）新增確診病例207例。其中境外輸入病例51例（上海17例，廣東10例，天津4例，福建4例，廣西4例，雲南4例，浙江3例，北京1例，山東1例，湖北1例，四川1例，陝西1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，四川1例）；本土病例156例（陝西155例，均在西安市；廣西1例，在防城港市）。

這也意味著，當前遭遇新冠疫情的陝西省，已連續5天新增本土確診病例超150例。在此之前，12月25至28日，陝西新增本土確診病例數分別為：157例、152例、180例、151例。

據陝西衛健委12月29日通報，截至12月28日24時，自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例982例（西安市962例，咸陽市10例，延安市9例，渭南市1例）。上述官方通報數據顯示，目前，西安本土確診病例數已破千例，為1117例。