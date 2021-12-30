中國移動加拿大子公司CMLink於28日宣布，應加拿大聯邦政府要求，該公司業務將於2022年1月5日起停止運營，當天起用戶可申請退款。《環球時報》報導指出，這被認為是加拿大政府以「國家安全」為由打壓中企的又一例證。

根據港媒報導，加拿大聯邦政府8月發布命令，以國家安全為由，要求中國移動在90日內剝離其在加拿大子公司的股份，或清算其在加拿大的業務。

CMLink於9月推遲並向法院申請暫時擱置該決定，認為加拿大政府沒有理由相信CMLink會損害加拿大的國家安全或從事間諜活動。但申請在本月初被駁回。

據當地華文媒體報導，中國移動CMLink業務深受加拿大華人喜愛，因為其一卡多號業務可以同時用中國和加拿大的手機號碼，尤其是針對經常往返中加的用戶，不用換卡換號十分方便。

中國移動被迫終止加拿大業務後，一些人或將轉向中國電信在加拿大的CTExcel業務，但也擔心其遭到加國政府打壓。