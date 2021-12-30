主嫌馮姓男子。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名馮姓嫌犯從從美國網路商店訂購化學原料後，並從大陸以護髮乳名義進口第四級毒品來台，總計約46公斤，再分批寄送到高雄來，透過不知情的2名男子來取貨，當場被警方逮正著，這名馮嫌有高學歷的化工背景，但卻不學好犯罪，也所幸這些毒品未流入市面。

今年4月間航空警察局與關務署臺北關於關口執行貨物查驗時，發現有人從美國網路商店訂購化學原料後，並從大陸以護髮乳名義分批出貨來台，經查驗人員發現可疑即時送驗，驗出為第四級毒品「2溴4甲基苯丙酮」及「3氧2苯基丁酸甲酯」總計約46公斤，立即報請檢察官指揮溯源偵辦。

經查，該批毒品共有5件都是寄到高雄市，警方組成專案小組前往現地埋伏，逮捕不知情黃姓及陳姓犯嫌正在管理室收取貨物，再追出另一名聯絡他們的吳姓仲介後，查出原來主嫌是33歲的馮姓嫌犯，這名馮嫌是國立大學研究所畢業，有高學歷的化工背景，曾在108年就有過走私毒品紀錄。

警方表示，查獲毒品當中「3氧2苯基丁酸甲酯」於109年7月增列為第四級毒品屬新興毒品先驅原料，可見主嫌平時對於毒品管制種類有深入研究，這些毒品原料可製成4萬6千多包俗稱「喵喵」的毒咖啡包，常在KTV、PUB、派對中等場所被濫用助興；近期因新冠狀病毒疫情導致價格飆漲，毒梟見有暴利可圖，鋌而走險企圖走私，所幸專案小組即時攔查，並未流入市面，馮嫌也被依毒品危害防制條例起訴 。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！