駁陳其邁新北沒拿國營回饋金 侯友宜反酸：高雄本事比較大

高雄壽山動物園今年中旬整建，總經費約5億元，台電、中油、中鋼各豪撒8000萬，煞羨其他縣市「原來對綠營執政的地方如此大方」，高雄市發表聲明指出，新北市、台中市也都有回饋金，新北市長侯友宜回應，「我們比較『憨慢』，就要比別人更認真、努力打拚，把事情做好，勤能補拙。」

高雄市整建壽山動物園，國營企業捐款逾2億元資助引發爭議，高雄市府指出，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有，再引發熱議。

新北市新聞局昨發聲明駁斥，國營事業並沒有對新北市政府辦理的重大建設個案給予專案補助經費。報載高雄市政府聲明中所指的野柳漁港以及十三層點燈活動案，前者所屬單位為萬里漁會，後者所屬單位為台電，皆非新北市政府辦理，希望高雄市勿混淆事實。

侯友宜今日參加市活動回應，「別人本事比較大，我們比較『憨慢』，就要比別人更認真、努力打拚，把事情做好比較重要。他能理解高雄市的本事，靠著這些本事可以跟別人討到這些錢，我們沒辦法，就要比較認真做事、打拚，我要好好做事，勤能補拙。」