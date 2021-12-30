正基科技30日申請上櫃 11:192021/12/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，正基科技（6546）在今（30）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是通信網路業。 根據櫃買中心資料顯示，正基科技成立於2000年12月間，為上市網通股正文科技的轉投資事業，正基科技董事長為陳明哲，主要經營業務是無線通訊模組之研發、生產及銷售等，送件時資本額為6億232萬元。 正基科技2020年業績，營收26億6532萬元，稅前盈餘3億5329萬元，稅後盈餘2億8646萬元，每股盈餘4.76元。 啟坤科技23日申請上櫃 高球銷售商 啟坤科技申請上櫃 #正基 #正基科技 #櫃買中心 #申請上櫃 #日送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 濾能公司27日申請上櫃 11:112021/12/27 財經 鑫傳科技27日申請興櫃 15:482021/12/27 財經 《櫃買市場》正文小金雞 正基申請上櫃 11:422021/12/30 財經 《興櫃股》啟坤申請上櫃 08:012021/12/24 財經 11檔上市櫃股 創天價 04:102021/12/28 證券．權證 《櫃買市場》濾能申請上櫃 12:332021/12/27 財經 永續發展政府債櫃檯買賣制度 上線 04:102021/12/30 證券．權證 北極星、正基、京潤 正文小金雞 營運亮眼 04:102021/12/27 證券．權證 愛比科技29日申請登錄興櫃股票 13:532021/12/29 財經 櫃買明年元旦推出戰略新板獎勵活動 17:292021/12/24 財經 《通信網路》本業回溫＋拚孵小金雞 正文衝高穩所有均線 10:002021/12/28 財經 財經熱門新聞 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 要聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 獨／超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月 - 要聞 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 長榮發40個月年終 員工帳戶截圖瘋傳：一般專員領150萬 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。