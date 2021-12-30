櫃買中心表示，正基科技（6546）在今（30）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是通信網路業。

根據櫃買中心資料顯示，正基科技成立於2000年12月間，為上市網通股正文科技的轉投資事業，正基科技董事長為陳明哲，主要經營業務是無線通訊模組之研發、生產及銷售等，送件時資本額為6億232萬元。

正基科技2020年業績，營收26億6532萬元，稅前盈餘3億5329萬元，稅後盈餘2億8646萬元，每股盈餘4.76元。