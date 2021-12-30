歲末年初血庫告急之際，財團法人住宅地震保險基金與兆豐產物保險」，為善盡社會責任並推動公益，臺北市西門町舉辦捐血勸募公益活動，在28日活動當天民眾熱情響應，當日累計捐血袋數達173袋。

今年5月，因國內新冠疫情警戒一度升至三級，民眾減少出門，使得全臺各地血庫告急，影響血液庫存量甚巨，隨著國內疫情趨緩，民眾對捐血的信心度也相對增加，於是地震保險基金及兆豐保險共同齊心號召響應舉辦捐血活動，以期血液庫存能回復以往的水準。

地震保險基金總經理何以、兆豐保險總經理游建烽並親臨現場，與同仁齊心熱情相挺，擔任現場服務志工，欣逢聖誕迎新年佳節，為帶給民眾溫暖氛圍，贈送捐血者星巴克飲料券及精美紀念品，吸引民眾熱情響應，甚至有年輕學生揪團參加，雖然天氣寒冷但現場活動氣氛熱烈，民眾同時諮詢有關住宅地震保險及各項產物保險業務，把握機會瞭解前開政策性保險對居家安全的重要性。

面對疫情與生活共存時期，地震保險基金與兆豐保險共同呼籲防疫時刻不鬆懈，希望有更多人投入定期捐血，能夠「捐血一袋、救人一命」，讓血庫有充足的安全存量，將捐血者的愛心傳送到每個需要的角落，更要讓愛心繼續傳播，迎接新的一年到來。