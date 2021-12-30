38歲女星陳妍希當年以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐國民女神寶座，2016年嫁給大陸男星陳曉並生下兒子後，越來越有女人味，昨（29日）出席活動身穿一套貼身洋裝，將穠纖合度的曲線展露無遺，她滿意地笑說：「還好最近有健身！」

陳妍希29日參加第三屆中國網路電影周，她將一頭烏黑亮麗的長髮吹成浪漫波浪捲，化著精緻妝容，一抹橘紅唇提亮臉部氣色；衣著部份，她穿著一件深色點點長洋裝，襯托白嫩膚質，正面深V秀出天鵝頸、鎖骨和深邃事業線，貼身剪裁突顯ㄦ字腰，裙擺開高衩激露勻稱美腿，全身上下找不到一絲贅肉。

陳妍希29日出席活動，打扮得甜美又性感。（圖／微博@陳妍希）

陳妍希29日出席活動，打扮得甜美又性感。（圖／微博@陳妍希）

陳妍希今（30日）發文表示：「對波點有執念的我，很喜歡這一身洋裝，（還好最近有健身，不然圖二的動作真做不出來），感謝中國網路電影周的邀請，讓我可以穿美美的在臺上唱歌。」

許多大陸網友看到陳妍希這身裝扮，紛紛留言讚賞：「這一身波點修身裙子，突顯出妍希健身後的好身材」、「看得出來最近健身很努力了」、「老婆妳好漂亮」、「好適合波點，好美」、「身材好、氣質好又年輕」、「怎麼穿都好看」。

事實上，陳妍希婚前因為有可愛的嬰兒肥，在《神鵰俠侶》飾演小龍女時，還被外界調侃「小籠包」，後來透過戒掉重口味飲食、控制澱粉量攝取、規律運動和作息規律，成功瘦成窈窕的少女體態。