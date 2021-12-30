產險業推出的健康醫療險投保年齡都較壽險保單低，國泰產險為友善高齡客戶，推出「世紀常青」意外醫療險續保年齡可至85歲！

內政部公布2020年簡易生命表，台灣人的平均壽命為81.32歲，其中男性為78.11歲、女性為84.75歲，創歷年新高；隨著平均壽命逐年上升，人口高齡化成為不可忽視的問題，但高齡長者往往面臨想要補強保障，但卻買不到保險的窘境。國泰產險表示，為因應高齡長者投保需求，該公司推出「世紀常青」專案，滿足國內高齡者保障需求，首年投保年齡為65歲至79歲，續保年齡可至85歲。

針對高齡長者面臨的意外風險，國泰產險推出符合高齡長者需求的「世紀常青」專案，承保內容除了「意外身故失能保障」、「大眾運輸工具意外身故失能加倍保障」，更將高齡長者最常見的意外失能風險，以「重大傷害失能保障」大幅提升保障額度，彌補因失能造成生活及醫療所需的費用支出，就連一般投保傷害險常常忽略的「重大燒燙傷保障」，也列為標準承保內容。

國泰產險說，高齡長者常因年邁導致身體機能退化或鈣質流失，因單純跌倒(落)事故，就可能需要置換人工髖關節、人工膝關節，往往又是一筆不小的醫療花費，針對這些情況，因此，「世紀常青」專案針對人工髖關節、人工膝關節、人工水晶體等醫材需求，提供相當額度的補助保障，讓高齡保戶更能安心享受銀髮生活。

以一名79歲長者為例，投保「世紀常青」C37方案，一年保費只須7590元，若不慎跌倒導致骨折事故，除了住院每日可申領保險金1500元(每事故最高給付90日)，也會依照實際骨折部位及程度，給付骨折未住院給付，最高可達4.5萬元，若需要置換人工髖關節或膝關節時，還可申領醫材補助1萬元。

國泰產險表示，投保該專案可免提供體檢證明，讓高齡長者更加方便，不用擔心買不到意外傷害保險。