新北市議員劉美芳與板橋區公所、榮民之家合作，共同打造將近百公尺的「榮家歷史傳統日常」彩繪牆，今（30日）啟用，盼能為地方帶來新風貌。（劉美芳服務處提供）

新北市板橋榮民之家設立於1969年，服務無數榮民榮眷，因年久失修，外牆明顯斑駁，新北市議員劉美芳與板橋區公所、榮民之家合作，共同打造將近百公尺的「榮家歷史傳統日常」彩繪牆，今（30日）啟用，盼能為地方帶來新風貌。

劉美芳、板橋榮家主任張長林、板橋區公所主祕林今權、復興里郭宗輝里長及牆面原創藝術家共同出席，啟用板橋榮家歷史傳統日常彩繪牆面。

劉美芳說，自己是板橋浮洲成長的孩子，過去在榮家的這一帶，都是兒時回憶的環境，居住在板橋榮家的長者們，更是像自己的家人一樣，從擔任議員之後，對於板橋榮家長者的權益，皆有在市議會為長者們爭取。

這一次很高興能結合板橋榮家及區公所，共同合作完成「榮家歷史傳統日常」彩繪，裡面有許多過去榮家及現代化的彩繪設計，讓附近民眾都讚嘆不已，也感謝郭宗輝里長及的牆面原創藝術家的協助，才有今天這個地標型的彩繪工程。

張長林表示，榮家一直都是關懷及照顧榮民主要的機構，而板橋榮家在新北市，也設立將近一甲子，在浮洲地區早就融入當地生活，許多長者們，也把板橋當作是新故鄉，彩繪牆面不只是牆面而已，更是注入過去榮家精神意義，也展示了現在榮家新的榮民服務精神及意義。

林今權認為，區公所一直是站在讓地方基礎設施更完善的角度，來配合相關單位執行，這次能夠與板橋榮家合作，也感謝劉美芳議員的促成，希望此工程完工之後，能帶給地方不一樣的風貌及感受。