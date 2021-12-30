正在入監服刑中的台南檢舉名人「蘇大媽」蘇寶蘭，執行期間，台南地院又清出她涉及4件侮辱公務員案，包含出言譏諷原住民警官有體臭、嘲諷女警胖等、員警領薪不做事等，4件侮辱公務人員案，台南地院判處6個月徒刑，雖可易科罰金，但南檢指出，蘇女服刑到2022年7月，會再觀察她獄中表現。

「蘇大媽」蘇寶蘭被判1年雖然已在服刑，但台南地院又依侮辱公務員4案，判她合併執刑6月，包含她譏諷員警有體臭、女警胖、政風人員午休用餐、員警領薪不做事等。台南地檢署指出，蘇大媽仍有多起相關罪責告訴案還在審理中，將關到明年7月，後續能否易科罰金，還是要看她的表現，目前還沒有定論。

在台南四處檢舉槓上許多單位的蘇大媽，2018年因擾亂診所違反醫療法被判5個月，檢方原本同意她易科罰金，但她卻持續濫訴，被裁定撤銷；2021年4月檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員被檢察官提起公訴，一審以她涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，6罪各判3個月，合併應執行刑8個月，她不服提上訴，台南高分院加重改判刑1年定讞。蘇大媽原想聲請易罰金，但檢方不同意。

蘇大媽入監前，還有多起被告侮辱公務員等案在審理，台南地院12月20日對4案宣判，4案包含蘇婦在違停糾紛中，居然對有原住民身分的警官稱「臭臭的」，看到女警清晨巡邏回到警所吃早餐，又笑對方胖，女警提醒她可能涉犯侮辱時，蘇仍稱「妳就真的胖啊！」4案都依侮辱公務員罪合併執行6月，可易科罰金。