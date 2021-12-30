近期酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今出席內政委員會前受訪時強調，過年實施擴大取締酒駕，各縣市警察局在不影響員警休假情況下，調整勤務加強擴大酒駕臨檢，每個縣市都會動起來。

立法院內政委員會今天審查111年度內政部相關預算案，徐國勇、警政署長陳家欽列席。針對春節酒駕取締動用多少警力，陳家欽表示， 元旦假期全國都會動員取締酒駕，但風景區、觀光景點的交通也需要投入警力疏導，讓民眾到風景區可以交通順暢，警力幾乎全國警察都會總動員投入。

針對高雄市長陳其邁祭出累犯限制住居、公布姓名等五重罰措施，徐國勇指出，人民有遷徙自由，這是憲法保障權利，但是憲法23條規定，為防止妨害他人自由要增進公共利益等，有四個條件下是可以限制自由的，因此要限制人民自由，必須有相關法律依據，因為遷徙自由是憲法明定。

針對交通部提出修法重懲酒駕，包含累犯定義延長至十年，徐國勇也認同修法方向稱他不反對；陳家欽則說，對於酒駕的，不管是再犯、累犯，如何懲罰要取得大家共識，對於外界建議在執法上警政署都表示尊重，所以會透過修法表達警政署立場。

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