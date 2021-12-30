美國政府高層透露，拜登政府擬於周三宣布與德國默克集團（Merck KGaA）旗下Millipore Sigma 簽訂1.37億美元合約，以提高新冠病毒快篩試劑某一個非常稀缺的零組件產能。

根據協議，Millipore Sigma在未來3年內，將使用這筆資金在美國威斯康辛州希博伊根市（Sheboygan）興建一座工廠生產「硝化纖維素膜」（nitrocellulose membrane），即顯示測試結果的紙張。該官員表示，這將使新冠病毒快篩試劑的每月產能提高8500萬個。

目前尚不清楚這座新廠何時會全面投入生產。

該政府高層表示，在擴大產能、製造更多此類非處方或「定點照護檢驗」（Point of Care Testing POCT）試劑中，這可能是目前供應最吃緊的部分。他們將要生產的這個數量，大約可以讓非處方的新冠病毒檢測試劑產量增加10億組。

該官員並表示，Millipore Sigma是美國新冠抗原檢測試劑製造商的主要供應商，這份合約將由美國國防部代衛服部宣布。

由於Omicron變種病毒肆虐全美，導致醫療系統和病毒檢測量能雙雙告急，本周早些時候美國總統拜登承諾將採取更多行動緩解新冠病毒檢測劑嚴重短缺的問題。當時拜登表示，美國政府將動用《國防生產法》（Defense Production Act）提高居家快篩試劑的產能。

根據約翰霍普金斯大學統計，在截至周二的7天內，美國單日平均確診數已經超過26.5萬例，改寫2021年1月11日創下的最高記錄（約25.2萬例）。