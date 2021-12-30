台股今天將封關，雖然美股漲多跌少，不過，加權指數今天開盤創高後，賣壓陸續出現，指數盤中翻黑，又以航運股為領跌標的，預估今天成交量約2900億元。

分析師指出，封關在即，今天市場賣壓相對沈重，資金再度流向遊戲等次族群股，加上期貨相對弱勢，指數呈現緩步下跌。不過，台幣依舊強勢，主要美元近期出現回檔，亞幣出現反彈，台幣已經站上近四個月來新高，資金面有利台股表現。但法人態度呈現多空分歧，原本站在調節的外資，近期反手翻多，是帶動台股創高的推力，且在期貨未平倉空單也出現減少，但投信部分，似乎出現結帳賣壓，逢高有減碼跡象，依舊是土洋對作，只是買賣方互換方向。

指數今天再創高，來到18291點，指數維持在短期均線之上，但指標逐步進入高檔區，加上量價背離、5日線乖離過大等隱憂，新曆年開盤後，仍有回檔修正可能。另外，Omicron新冠變異病毒持續肆虐，加上疫情的影響將加重供應鏈的缺工壓力，塞港持續也影響營收表現，1月變數仍多，需注意追高風險。