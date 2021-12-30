全球新冠疫苗施打率高，有助降低重症機率，加上口服藥也問世，連鎖藥局通路因保健藥品、處方藥等剛性需求，再加上積極拓點，杏一(4175)、大樹(6469)今年11月剛登興櫃的諾貝兒(6844)2022年營運表現受到看好。

台灣疫情趨緩，杏一實體門市人流逐漸增加，配合政府振興券及各縣市政府加碼券帶動買氣，11月營收表現不錯，12月為公司週年慶檔期，預期也會有佳績。杏一截至目前兩岸共計303間門市及22座商場，明年度仍會持續展店。

以往大樹受惠展店快速，營收每年皆穩定成長，隨著展店進入穩定，及新店營運漸趨成熟後其同店銷售將可望有較為明顯的提升，將成為未來營運的另一成長動能，獲利也可望隨著經濟規模更加顯現。大樹從商圈、社區╱醫院及特約三大形態展店，希望到2025年在台打造1000家門市。

諾貝兒今年11月剛登錄興櫃，近期已簽下數家店面，明年店數就會突破90家，將推動營運向上。諾貝兒以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，主要從事專業藥品、醫療照護品、健康護理品、婦嬰用品、醫學美容品之銷售及諮詢服務，近年亦加強網購消費服務。