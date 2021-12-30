10年前在台北市某國中擔任班導師的林姓男子，卻數度猥褻女班長，除了對她揉捏胸部外還強吻並性侵未遂，她國中畢業後，在臉書社團回應「老師是變態」，她的母親才驚覺女兒遭侵犯報警求助，最高法院維依對少年利用機會性交未遂等罪將林判刑5年6月定讞。

已遭學校停聘的56歲林姓男子，在2011年被害女子就讀國二升國三期間，擔任她的班導師，負責授課及管教、輔導、照護班上學生生活，但林男卻罔顧師生倫常，利用師生接觸機會，先後在與她獨處時，對她猥褻且要與其發生性行為但遭拒。

被害女子畢業後，高中入學考試結果不如預期，剛好同班同學在網路臉書之社團中邀約大家在2011年9月底返校看老師林姓男子，她以老師是變態之語回應而遭班上同學質疑、不信任，她的母親發現這些對話內容，經詢問後得知林的惡行，陪同女兒報案。

台灣高等法院更三審斥責林男利用被害人年紀尚幼，心智未臻成熟，且時值國中三年級，課業、升學壓力繁重之際，多次對她猥褻、性交未遂，戕害她之人格、身心發展，且犯後否認犯行，判刑5年6月，上訴後，最高法院駁回確定。