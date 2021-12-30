女星璟宣是八點檔的熟面孔，外型甜美、俏麗的她，其實是2個孩子的媽，有過一段婚姻的璟宣曾試著交往新對象，不過她卻被男友爸爸狠嗆是「髒女人」，而男友事後的反應更是讓她心寒。

璟宣在節目《單身行不行》透露，她恢復單身後，曾和從國外回台的ABC男友交往4年半，對方的外型、氣質、工作等各方面條件都很不錯，但男友的爸爸卻很不喜歡璟宣，某次小倆口開車出遊時，男友用擴音和爸爸通話，沒想到璟宣一開口，男友爸爸就脫口：「你旁邊那個髒女人，怎麼還沒分手」，讓璟宣超傻眼。

沒想到，男友事後不但沒有道歉、態度就好像沒有發生任何事，璟宣質問男友後，對方卻冷回：「我爸講的也是事實啊！妳就是離過婚、生過小孩啊，不然呢？」讓璟宣相當心寒，雙方因此起爭執，男方還斥責璟宣：「妳看妳，妳就是個性這樣，難怪妳會離婚」，璟宣最後受不了看似溫和的男友，私下情緒實在落差太大，最後決定分開。

璟宣被男友爸爸嗆是「髒女人」，而男友事後的反應更是讓她心寒。（圖／取材自東風衛視Youtube）

35歲璟宣是電視台模特兒出身，也因此打開她的演員之路，不過，璟宣在出道前曾有過一段婚姻，並育有一對兒子，對此，璟宣大方說，這是出道前發生的事，若刻意提到也奇怪，但她外出時不會刻意掩飾，直到去年公開後，璟宣則輕鬆直呼：「可以曬小孩，我也覺得很開心」，璟宣也噴母愛說：「我很幸福，因為我有2個很棒很帥的兒子」。