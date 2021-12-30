為兼顧產業及照顧人力需求，勞動部經指揮中心同意，目前已開放印尼移工引進，因專案引進涉及移工來源國當地防疫，經指揮中心及勞動部確認泰國相關防疫措施已就緒，即日起開放泰國移工入境，指揮中心也開放1月1日至1月14日350個集中檢疫床位共移工檢疫之用，並在今天中午起開放登錄。

勞動部表示，從今年11月11日起至明年2月14日前的移工入境全數採集中檢疫，雇主得至勞動部入出國移工機場關懷服務網站申請集中檢疫床位，而指揮中心於明年1月1日至1月14日期間將提供350床位作為移工集中檢疫之用。

勞動部補充，移工入境後，應配合檢疫 14 日及自主健康管理7日，即日起至2月14日引進的移工全數採集中檢疫，並續在集中檢疫所完成自主健康管理7日；而若集中檢疫期間雇主若未給薪，移工可以在檢疫結束後向地方政府申請每日1000元的防疫補償金；自主健康管理期間續住集中檢疫所則為雇主同意專案引進的條件之一，移工雖然未提供勞務，雇主仍應給薪。

勞動部提及，專案引進移工於入境前，雇主必須投保醫療保險，並於移工入境前至勞動部入出國移工機場關懷服務網站上傳載有移工的購買保險證明文件，未投保及上傳投保證明文件者，將無法安排移工入境。

勞動部提醒，移工入境後，雇主仍應依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」規定，落實防疫措施，善盡雇主管理責任。