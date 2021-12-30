高雄市農業局與高雄地區農會生鮮超市合作，設置「小農專區」，讓消費者能夠買到「新鮮、安全又便宜」的農特產品。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市農業局為了幫助在地農民行銷農產，拓展銷售市場，近日和高雄地區農會生鮮超市合作，設置「小農專區」，進駐「享家蔬果園」的橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及「創世紀有機農場」的有機蔬菜、紅鬚玉米筍，讓消費者也能夠買到「新鮮、安全又便宜」的農特產品。

堅持採用安全無毒方式耕種，經營「享家蔬果園」的張家芸，當初因身體健康因素轉職務農，也因大眾的健康食安意識抬頭，無毒蔬果種出了口碑，就連雜草也手工拔除，沒有農藥、除草劑等環境污染問題，不僅讓自己身體獲得照應，消費者的食用安全也提供保障。

另夫妻檔蘇冠宇、潘秀研跟著長輩腳步投入「創世紀有機農場」有機農業，推廣有機的善意念，默默地耕耘推動著這股對自然永續、安心純淨的態度。農場生產的有機蔬菜除了供應大型超市通路有機專區，也定期在微風市集直接面對客人販售。

其所生產的蔬菜高貴卻不貴，打破一般人認知「有機就是昂貴」的迷思，就是希望大家可以買到平價、安全又高品質的蔬菜，2人期望未來鋪設更多的銷售點，讓消費者在不同市場通路都能輕鬆買到新鮮無毒的有機蔬果。

為推廣在地生產安全食材來支持地產地銷，即日起到高雄地區農會生鮮超市小農專區購買2位型農任一產品即可獲得現金抵用刮刮卡1張；而且通通有獎，最大獎還可以讓你一次折抵500元，數量有限送完為止。

高雄市農業局長張清榮表示，希望透過農業局媒合，提供農友不同通路管道鋪設生鮮農產上架銷售，提升小農收益，創造出農業新價值與市場。