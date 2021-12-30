桃園一名人妻發現結婚近10年的丈夫外遇，丈夫與公司附近檳榔攤的正妹阿蓮（化名）多次發生性關係，憤而提告求償精神撫慰金。桃園地院審結，判阿聯要賠20萬元。可上訴。

判決書中，人妻主張，她與丈夫自2012年結婚，育有1未成年子女，兩人感情相當和睦，但丈夫今年5月間在公司附近的檳榔攤認識了女子阿蓮，阿蓮竟明知對方已婚，仍與她丈夫發生性行為，已嚴重破壞她的婚姻，憤而向其求償侵害賠償100萬元。

對此，阿蓮表示，不對人妻主張有所爭執，但並無力負擔100萬元賠償金，希望法官能駁回其要求。

桃園地院法官勘驗證據發現，阿蓮與人夫的聊天紀錄相當親密，也在車內拍下關係緊密的合照，採信人妻的主張；法官認定，阿蓮與人夫的不當交往關係，足以破壞人妻的婚姻幸福美滿，侵害人妻的配偶權，認為人妻求償有理，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判阿蓮須賠償20萬元為適當。可上訴。