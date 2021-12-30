已調職的台北市中正一分局仁愛派出所陳姓男員警，去年偷拍女員警洗澡遭起訴，刑事部分，台北地方法院將陳依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等罪判刑10月，得易科罰金，民事部分，法官判賠83萬多元。可上訴。

陳男在去年9月趁著女同事在派出所淋浴間洗澡時，以手機偷拍，女警感覺有異，伸手一揮碰到陳員手機，並追問陳員，陳員認錯交出手機，女警發現手機裡面有2段偷拍她洗澡畫面，憤而提告，台北地檢署依妨害祕密罪起訴。

案發後陳男對同事宣稱「誤以為熟識的男同事在洗澡」，才惡作劇錄下洗澡畫面，台北地院審結斥責他企圖以誤會掩飾犯罪，讓被害人在職場上受同事誤解在小題大作，他沒有悔意，判處10月徒刑，可易科罰金。

民事求償部分，北院認為陳男身為警察人員，卻對女警偷拍竊錄洗澡，致她產生焦慮、心律不整、失眠症、鬱症、恐慌症等心理疾病，且回憶起此等受侵害之經驗更加深所受損害，陳的侵害情節重大，判決賠償精神慰撫金等83萬3996元。可上訴。