繼向國營企業「討錢」改建動物園後，預定明年動工的高雄小港運動中心，也傳出高巿府0出資。總預算4.6億，扣除中央補助2億，另向中油、台電「爭取」到2.6億元。高市府30日回應，中油、台電長期影響小港區空品，回饋地方興建室內型運動中心，表達感謝。

賴瑞隆立委辦公室今年6月曾發新聞稿表示，經賴瑞隆多次向中央爭取補助，教育部核定同意補助2億元，台電、中油兩企業亦同意各補助1.3億元，合計共成功爭取4.6億元經費補助，興建小港運動中心。

據了解，小港運動中心預算規模本來是5.1億，扣除中央、中油、台電的4.6億，高巿府本來要自籌5000萬，但因為三民、楠梓運動中心，高巿府共已斥資4億，最後將小港運動中心的規模刪為4.6億元。

高市府新聞局長董建宏說，中油、台電在小港分別設有大林煉油廠及大林電廠，長期影響小港區空氣品質，基於企業社會責任，回饋地方興建室內型運動中心，優惠提供小港居民及中油台電員工使用。

董建宏指出，全國煉油、電業重要設施都在高雄，讓高雄市長期承擔這些汙染，尤其高雄市發電量是全國第一，光是發電機組在高雄就達17座，煉油廠也是全台最多，國營事業本於企業責任，高雄市依據比例獲得較多的回饋應是合情合理。

他強調，市長陳其邁積極爭取資源挹注市政建設，單是5G AIoT園區，各部會的補助達110億；橋頭科學園區及周邊聯外道路也有100億經費投入。地方政府財政資源有限，必須爭取更多資源，改善市民生活品質，推動城市發展及轉型，這是市民的期待，也是市長的責任。

董建宏說，各地方政府的財政大多相當辛苦，各地方首長推動地方建設，一方面要爭取預算，二方面市府也要擴大結合民間資源來進行，才能照顧市民最大利益，長久以來，都是如此。

他表示，壽山動物園是高雄市民的共同記憶，各公民營企業為了保留大家的共同回憶，透過指定用於動物園再造，與市府一起完成這項市民期待的公共建設，最大的受益者是高雄市民，不應該刻意扭曲共同參與者的初心。