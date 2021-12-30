不少民眾會在網路上分享奇特的裝潢個案，臉書社團《奇葩裝潢分享中心》近日上傳一張照片，是新北巿板橋一間4房公寓在招租，但客廳牆上鋪滿長形磁磚，乍看之下宛如一格格的納骨塔位，上千網友看到照片狂笑「這怎麼看都不只4房啊！」

《奇葩裝潢分享中心》近日發文分享板橋一間4房公寓照片，引發網友熱烈討論，圖片中寬敞的客廳以白色調為主，地上鋪淡藍色地磚，兩側房間出入口是圓形拱門設計，整體看起來乾淨、明亮，但是牆面鋪滿的白色長形磁磚，乍看之下很像納骨塔位，令人「肅然起敬」。

《奇葩裝潢分享中心》分享板橋招租公寓的客廳裝潢。（圖／翻攝自《奇葩裝潢分享中心》）

根據591租屋網站的資料，該物件鄰近板橋江子翠捷運站，是公寓2樓，總坪數42坪，提供冷氣、熱水器、衣櫃及天然瓦斯等設備，鄰近捷運站、傳統市場、百貨公司、學校、醫療院所及夜市等，生活機能便利，月租金3萬5千元，押金2個月，每個月需繳納110元的管理費。

不過網友們看到照片卻笑了，「這畫面有音樂：南無阿彌陀佛……」、「這豈止4房」、「這應該不叫溫馨，應該叫莊嚴吧」、「對不起，我以為在看塔位」、「眼睛看到的，不一定是真的」、「我們尊重生命，阿彌陀佛」、「正面160房，我數過了」。