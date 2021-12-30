出道至今超過30年的男神吳奇隆，因演出《步步驚心》而被暱稱為「四爺」，在戲劇領域累積了亮眼成績單，不過他最初入行的身分，其實是偶像歌手，當年與蘇有朋、陳志朋組成男團「小虎隊」出道，是台灣第一個男團偶像組合，偶像時期的他已是紅遍全亞洲，憑藉著努力，到今天仍是一線紅星，但其實吳奇隆會進入演藝圈發展，可說是意料之外的事情。

吳奇隆從小就是個體育健將，他自小接受跆拳道訓練，屢屢拿下名次，曾是台灣三年柔道與跆拳道冠軍，大學也進了體育系就讀，一直以來的夢想就是成為職業跆拳道選手，他曾在訪問中公開說，小時候因為父親欠債而家境不佳，因此學生時期不斷的搬家，除了練習之外，他還打過各式各樣的工，以賺取學費跟生活費。

18歲那年夏天，吳奇隆回台北過暑假，被同學慫恿去擺地攤，竟被開麗創意組合經紀公司的一名星探相中，被他帥氣的外型吸引，觀察3天後邀他去試鏡，被沒有明星夢的吳奇隆拒絕了，理由是當藝人哪有時間練跆拳道，星探說什麼也不放棄，轉而對吳奇隆的母親展開遊說，天天電話跟吳媽媽聊天，就這樣纏了5個月，最後是吳媽媽出馬強迫吳奇隆去參加試鏡。

吳奇隆作為「小虎隊」成員，紅遍全亞洲。(中時資料照片)

沒舞蹈基礎的吳奇隆，靠著體育上練習的招式來了一個優美的後空翻，讓眾人驚艷不已，當時公司老闆張小燕甚至誇他是「天生的巨星」，最後「小虎隊」誕生，出道後一炮而紅，作為「霹靂虎」的吳奇隆，跟團員們很快就成了亞洲巨星。

吳奇隆早期有個值得注意的小故事，在「小虎隊」成軍1年後，吳奇隆還是對這工作沒有太大的興趣，他原本打算不續約，認為當一個偶像徹底改變了他過去的生活，而父親生意失敗欠下的巨債，讓他心情非常低落，是張小燕等人耐心勸說，才讓他留下來。

在「小虎隊」解散後，吳奇隆仍背負著巨大的經濟壓力，因此他要求公司將他的行程擠滿，一天只睡2、3小時，不間斷地工作，求量不求質地接戲，因此有些作品還被哥哥、弟弟嘲笑，那段時間的吳奇隆身心都高壓，就這樣堅持了12年，直到拍《蕭十一郎》時才把家裡的債還完，而吳奇隆這段時間幾乎都是親自下去拍危險的戲，身上背了很多傷，但他從不抱怨，始終敬業，還說「能負擔也是一種幸福」，有夠正能量。