蘇明淵去年以專輯《善良的歹人》榮獲第31屆金曲獎台語男歌手獎，並將獎座獻給77歲失智父親，今年疫情嚴竣，啟動三級警戒後全台各級法院不開庭，蘇明淵的律師工作停擺一個多月、收入影響逾30萬，他反而慶幸有更多時間和老婆及兩個女兒相處，並且全心投入音樂創作，終於在今年結束前順利推出新專輯，近日發行第二張台語創作專輯《敢敢》。

蘇明淵早年以藝名「蘇兒真」作為國語歌手出道，除發行個人創作專輯外，亦曾為孫協志、洪榮宏、張秀卿、孫耀威、方季惟等歌手寫歌。他於民國87年考取律師執照後執業逾22年，是第一位以律師身份獲取金曲獎男歌手大獎的跨界歌手；新專輯《敢敢》除了延續他上一張作品主題，描述個案經歷生離與別的感悟外，也加入個人親身經驗，他將對太太的感謝、對女兒的牽掛、對失智父親的感謝，既不苦情也不自溺，10首歌描繪十段不同的人生樣貌。

蘇明淵表示獲金曲獎肯定後自己並不以此而自得自滿，尤其大量聆聽許多優秀音樂人的作品後，反而陷入一種「感到無法比他們好的憂鬱中」，但他將這樣的感受轉換成激發自己向上的力量，「我想跟他們一樣好、甚至更好」。於是在疫情期間他全心投入製作第二張專輯，在2年來累積創作的30幾首歌中挑出10首，集結完成新專輯《敢敢》，期許自己用細膩的視角，做出讓更多人感動又富現代聽覺的台語作品。

離上一張《善良的歹人》專輯發行至今已過2年，蘇明淵表示這2年來如同往常，從未間斷用寫歌來記錄自己的和所觸及到的生命故事，並未因為得了獎項而有所改變。這段時間他也聽到許多外界建議，建議他應該避免曲高和寡、多寫些迎合大眾口味的作品，「他們當然是為我好，希望我更紅、讓更多人認識，不過在反覆的反省後，我發覺順從這種想法反而是件危險的事；如果不去抑制，我可能無法成為我應該成為的人」，他決定聽從在自己心中未曾消失的聲音：「我能做的一切就是做我自己，而不管你知不知道我是誰。」