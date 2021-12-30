新的一年即將到來，明年元旦起將有諸多新制上路，包括勞工基本工資調漲、軍公教調薪4％、鼓勵退伍青年返鄉務農、機車駕訓補助名額倍增等19項。不過，軍公教調薪4％，因立法院尚未通過明年度總預算案，無法如期發放，須待立法院三讀通過預算後，預計在明年2月補發。

行政院彙整各部會明年元旦起推動新制的便民措施，包含勞工基本工資調漲、勞工值日（夜）班工作計入延長工時並給付加班費、軍公教調薪4％、調高110年度基本生活費、調高綜所稅、遺產稅和贈與稅的免稅額、延長當沖證交稅減半課徵、延長電動汽機車減徵貨物稅及免徵牌照稅、調降滯納金加徵率及方式、軍公教繳付退撫基金免稅、調高「貧窮線」、補助教育實習獎助金、鼓勵退伍青年返鄉務農、機車駕訓補助名額倍增、補助淘汰老舊機車、閒置旅館及公私有房舍轉型社宅、提升「海域遊憩資訊一站式平臺」功能，以及建置「廢車回收一站式平臺」等19項。

加薪措施方面，勞工基本工資調漲，月薪由2萬4000元調整至2萬5250元，時薪由160元調整至168元，約245萬名勞工受惠；勞工值日（夜）班工作計入延長工時後，勞工值日(夜)工作超過正常工時部分將計入延長工時並給付加班費；軍公教調薪4％，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4％，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠。

不過，軍公教調薪4％，因明年度總預算尚在立法院審議，確定明年元月無法如期調薪；立法院預計最晚在明年1月28日完成總預算案三讀，因此將會在明年2月補發。

增福利措施方面，調高低收入戶最低生活費，調整後最高為台北市1萬8682元；補助教育實習學生每人每月獎助金5000元，最高6個月可領3萬元；另外，為鼓勵退伍青年返鄉務農，退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金。

政府推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客享5至8折租金優惠及更安全、舒適生活環境，可減輕疫情對旅館業衝擊並活化低度使用國公有房舍，預計2年增加2萬戶社宅。