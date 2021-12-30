大陸網約車平台滴滴出行30日公布赴美上市後首份財報，第三季虧損人民幣（下同）306億元，前一季虧損243億元。另，第三季總收入較上季下降11.48％。

券商中國報導，滴滴30日公佈未經審計的第二季和第三季業績。財報顯示，2021年第二季，滴滴的總收入為482億元；第三季總收入為427億元。其中，第三季歸屬於普通股股東的淨虧損為306億元。

此外，滴滴再次披露啟動紐交所退市及港股上市相關準備的資訊。12月3日，滴滴宣佈董事會支持公司從紐交所退市，已批准公司進行相關工作，董事會也授權公司啟動在香港主板上市的準備工作。同時，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任滴滴董事會董事一職。

截至12月30日，滴滴美股收盤價為4.94美元，較前一日下跌8.18％，總市值為238.27億美元。按每股14美元的發行價來算，滴滴出行股價整體跌幅達64.7％，市值蒸發約436.95億美元。不過，從盤後價格來看，滴滴股價有所回升，截至台北時間上午7時，股價已回升至5.05美元，盤後上漲2.23％。