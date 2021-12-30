全台血液庫存量告急，尤其A型血最缺，全台僅剩4天存量。（圖取自血液基金會）

今年5月本土新冠疫情大爆發，全台面臨缺血危機，儘管疫情趨緩後捐血量已有回升，但最近氣溫驟降，民眾捐血意願降低，尤其A型血最缺，全台僅剩4天存量。農曆春節將近，血液基金會估算，未來一個月仍需募集23.8萬袋血，才足以因應長達9天的連續假期。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，每逢過年前一個月都是血量最緊張的時候，而今年中又逢本土疫情，雖然全台醫療降載、用血量減少，但捐血量更是低迷。當時各地捐血中心主動聯繫全台「規律捐血人」（regular donor）出門捐血，當時全台8到9成的捐血量都靠他們貢獻。侯勝茂笑稱，台灣不僅有護國神山，也很幸運有這群「護國菩薩」。

台灣捐血率是世界第一，除了提供手術用途，還有一群長期用血人，包括癌症患者、重度海洋性貧血患者等。台灣海洋性貧血協會理事長、台大醫院小兒血液腫瘤科醫師盧孟佑指出，全台約有400名重度海洋性貧血患者，由於無法自行製造血紅素，需要每2到4周輸血續命。

45歲的劉駿耀教官從17歲開始固定捐血，也經常和學生分享正確捐血觀念，更呼籲大家只要年滿17歲、身體健康就可以加入熱血行列。（血液基金會提供）

盧孟佑指出，本土疫情期間，因全台血庫告急，各醫院不得已將輸血量減半，導致海洋性貧血病友生活品質大受影響，出現頭暈、容易喘、腰痠背痛等症狀；儘管疫情趨緩後捐血量已有回升，而近來天氣變冷、捐血量減少，且疫情的衝擊仍未消散，近來部分醫院再度啟動限血措施，病友恐再度面臨輸血量減半的窘境。

距離春節只剩一個月，尤其今年連假長達9天，血庫儲量備受考驗。台灣血液基金會啟動「111年捐血月」，於全台各地舉辦捐血活動；包括未來一個月每天固定供應醫療院所量（6500袋）在內，目前全台仍缺仍需募集23.8萬袋血，才能在除夕當天達到「10天存量」目標，足以因應春節連假的需求。

45歲的劉駿耀教官從17歲開始固定捐血，他透露自己的太太、岳父和祖母都曾是用血人；他經常和學生分享正確捐血觀念，養成定期捐血習慣，更呼籲大家「捐血很簡單」，只要年滿17歲、身體健康就可以加入熱血行列。