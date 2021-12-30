新冠變異株Omicron在歐美造成破紀錄新增病例，雖然亞洲多國迅速反應、升級邊境管制，但是美聯社29日仍點名亞洲多國，評論亞洲疫情遲早守不住，指出Omicron的高傳染力、部份國家防疫鬆懈、及多國施打大陸科興、國藥疫苗等因素，病例激增可能「無法避免」。

亞太各國採取不同措施防堵Omicron。

美聯社指出，亞洲多國藉由嚴格的入境隔離措施、多數民眾遵守戴口罩等防疫規定成功讓疫情趨緩，並且在夏天相繼鬆綁防疫規定，不過隨著Omicron擴散全球，近期包括日本、南韓、泰國等再度升級入境隔離措施，印度部份地區實施宵禁、禁止新年大型集會，報導也提到台灣開始敦促民眾接種第3劑疫苗，中國大陸隨著北京冬季奧運登場，收緊防疫管制，包括西安封城等。

即便政府立即反應，但是當中許多國家近期病例仍激增，韓國有超過500例Omicron病例，泰國有700例，夏末成功抑制疫情的日本，在關西地區出現本土病例後，至今已經有超過300人感染Omicron，中國大陸至少有8例。

日本政府高級防疫顧問尾身茂表示，「一旦速度加快，病例激增的速度就會非常快。」澳洲官員也感嘆，「Omicron的傳播速度太快了。」南韓嘉泉大學醫學院教授鄭在勳（Jaehun Jung，音譯）表示，「Omicron的高傳播力，顯然在某個時刻它就會成為韓國的主流變異株。」報導也指出，大陸的新冠零容忍政策能否在冬季奧運上發揮作用，仍是問題。

除了Omicron本身的傳播力，多國民眾放鬆警戒也讓人憂心，新德里的市場仍有許多人沒戴口罩，菲律賓的商場湧現購物人潮，當地部份醫院甚至開始裁撤新冠病房。

除此之外，報導也點名大陸的科興、國藥疫苗效力受到質疑，包括中國大陸及許多發展中國家都施打這些疫苗，放大了專家對亞洲失守的疑慮。

報導引述香港大學的研究，指出科興疫苗無法誘發足夠的抗體對抗Omicron，就算追打疫苗也一樣，迫使仰賴大陸疫苗的部份國家轉向追打其他廠牌的疫苗，例如泰國追打AZ、輝瑞/BNT疫苗，印尼讓醫護追打莫德納疫苗。

針對科興、國藥疫苗受到質疑，大陸防疫專家鍾南山強調滅活疫苗對抗Omicron仍有效。