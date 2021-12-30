新北市民政局修正「新北市政府發放生育獎勵金補助要點」，考量台北、桃園與基隆屬於同一個生活圈，若近期間入新北，算連續設籍，滿10月可請領1胎兩萬生育獎勵金，同時市府將原先要點的「婦女」二字刪除，同性配偶領養新生兒，同樣也有獎勵金。

新北市研考會指出，新北市府1月1日起將推出25項新措施，希望從持續從制度面與服務面進行變革與精進，提供民眾更優質、便利的生活。

其中最大變革是新北市民政局修正「新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點」，其中考量新北與基隆、台北及桃園已形成共同生活圈，自1月起民眾申請生育獎勵金設籍仍有10個月資格限制，但若先前住在基隆、台北、桃園的時間也能既算在內，舉例先前住在台北6個月，遷入新北4個月，加起來就能算10個月。

隨著同性婚姻合法化，民政局也將補助要點的「婦女」刪除，同性配偶一方收養他方所生子女，亦可申請生育獎勵金，明文保障同性婚姻權利，不過仍然是強調是「新生兒」。

此外，研考會指出，在精進服務部分，自3月起，交通違規逕行舉發便民服務網增設「影像查詢」功能；自6月起新北校園通APP新增「教育在地通」功能，可即時查詢周遭合法教育機構，解決安排求學、安親與補習之需求；「建照預審」、「國中學術性向資優鑑定」、「速件櫃檯」及「都市更新」等案件將實施線上申辦。

另為完善無菸環境建置及維護，自1月起針對依菸害防制法公告之禁菸場所，擴大為禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具之場所，於前述場所吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具者，將依新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例處二千元以上一萬元以下罰鍰。