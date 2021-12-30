2021年即將過去，大陸互聯網企業的裁員風波卻還在繼續。近日，在美國和香港上市的互聯網企業汽車之家被曝大裁員，人數高達600多人，裁員幅度約2成。陸媒分析認為，由於競爭者眾，2021年獲利明顯下降，因而進行組織調整。

2021年以來，由於反壟斷及監管壓力，不少大型大陸網企的業務緊縮，裁員潮接二連三襲來。繼字節跳動、百度、愛奇藝等數十家企業裁員後，30日傳出主要提供汽車資訊的「汽車之家」也正在裁員。

財新報導，汽車之家給被裁的人員，提供N＋2、N＋2.8個月（年資加2或2.8）的離職補償，不少人是「當天早上談成，下午就走，甚至無須交接」。

針對這項消息，汽車之家回應稱：「裁員屬於正常組織架構調整優化，人員優化幅度不超5％，不存在網上說的大量裁員的情況。」

不過報導引述內部人士指出，汽車之家的裁員規模可能比外傳的600人還要多，「內部一直在傳，2022年第二季還要繼續裁員」。而且，被裁的並非只有考績不佳的員工，不少新興業務部門的人也在這波裁員名單上。

報導分析，汽車之家裁員一方面可能是想藉由業務整合，重新分配部門工作內容；另一方面，「懂車帝」、「易車」等業內競爭者的影響過大，導致汽車之家的效益不理想，市場遭到瓜分，連帶影響營收。汽車之家第3季財報顯示，營收人民幣（下同）17.64億元，年減約24％；淨利潤為5.22億元，年減38％。