中國人民銀行調查統計司前司長盛松成30日表示，要透過多方措施應對短期的經濟下行壓力；又建議，大陸應抓住目前的有利時機，加大宏觀經濟政策逆周期調控力度，盡快實施較為寬鬆的宏觀政策。

經濟參考報30日報導，盛松成指出，現在仍然是加力逆周期調控的有利時機。從國內看，財政政策有較大的發力空間，物價也將趨於平穩，不會成為政策邊際寬鬆的制約；從國外看，美國聯準會尚未升息，給大陸貨幣政策逆周期調控留出了窗口期。

他建議，應盡快實施較為寬鬆的宏觀政策。而繼續做好「六穩」「六保」也需要宏觀政策適度發力，與微觀政策相配合，激發市場主體的活力。

盛松成特別提到，2022年或是中國的「基建大年」，基建投資增速的提高也需要宏觀政策進一步發力。他解釋，由於消費和服務業復甦需時、房地產投資將維持緊平衡、外貿預期轉弱，基建投資成為穩增長的重要抓手。而基建投資發力應配合經濟轉型發展的大方向，如5G基站、工業互聯網、人工智能和大數據中心、新能源汽車充電樁等，但新基建目前佔比還較小。「新基建和傳統基建相結合，才能穩住經濟基本盤」。

對於有觀點認為應「緊貨幣防風險」，即主張收緊貨幣政策來防範房地產和地方政府債務這兩大重點風險，盛松成指這種觀點有失偏頗，防範風險應通過宏觀審慎管理來實現，「大陸宏觀政策要強化對實體經濟的支持，處理好穩增長與調結構、防風險的關係」。