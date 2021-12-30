30日東北季風增強，東北風挾帶微量境外污染影響北部地區，高屏位於下風處擴散條件較差，污染物有累積情形。依10時監測結果，花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，30日東北季風增強，東北風挾帶微量境外污染物南下影響臺灣，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化。雲嘉南以北空氣品質多為普通等級，高屏位於下風處擴散條件較差，污染物易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，30日至111年1月2日受東北季風影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易有污染物累積；3日至4日東北季風減弱，西半部擴散條件稍轉差，污染物可能累積。