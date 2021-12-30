深陷債務危機的大陸地產商中國恒大再傳財務困局。其於28日共有兩筆美元債利息到期，外媒報導，部分恒大債券持有人表示未收到債券利息。恒大港股股價受此影響，早盤一路下跌，最低跌至1.48港元，跌幅擴至10.3％，成交6822萬港元。另外，恒大系也普遍受到拖累而下挫。恒大汽車跌逾4％，低見3.15港元；恒大物業跌3％，破底最低來到2.52港元。

報導指出，恒大兩筆債券分別為2023年到期票息7.5％及2025年到期票息8.75％的美元債，涉及利息5043萬及2億美元。兩筆債券均有30日寬限期。

恒大12月6日未能在寬限期前償還美元債利息，觸發境外違約，雖然恒大已獲政府工作組進駐，並成立了風險化解委員會，但集團仍未釋出具體行動。

值得注意的是，恒大在2022年1月還將面臨更多美元債利息到期支付，合共涉及四筆美元債，金額達3.5億美元。而到了2月，恒大亦有一筆美元債本金於26日到期，票息為6.18％，涉及金額為3.1億美元。

恒大債務壓力有增無減，雖然恒大主席許家印揚言「保交樓」，多個樓盤復工，但最新市場傳出恒大拖欠員工社保及工資，引發多地恒大員工罷工。另一邊，恒大亦要解決農民工工資問題，恒大難關至今未過。