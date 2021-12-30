發生在2002年的台中后豐大橋陳姓女教師命案，被控殺人的陳女男友王淇政、王的友人洪世緯原本被依殺人罪判刑15年、12年6月定讞，但最高法院2018年裁定再審，隔年台中高分院改判兩人無罪，高分檢上訴後、去年發回更一審，台中高分院今天再度判兩人無罪。

這起事件發生在2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，檢方一度認為是自殺不起訴，但家屬聲請再議，事後目擊證人指證他看見王自後面抱住陳女，另洪抬起陳女雙腳作勢往橋下丟，當時還聽到王說「如果要分手，就讓妳死」，使得案情急轉直下，歷經多年審理，王、洪被判刑殺人罪定讞。

但王淇政向監察院陳情、聲請再審，台中高分院認為根據法醫鑑定報告，死者為頭下腳上垂直墜橋，無從認定為自殺，駁回再審，王提抗告，最高法院認為證人證詞前後不一，裁准再審。台中高分院2019年改判兩人無罪，但高分檢上訴後，去年5月發回更審。