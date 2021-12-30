國際特赦組織台灣分會質疑台北捷運公司拒絕刊登李明哲廣告。（楊亞璇攝）

國際特赦組織台灣分會質疑台北捷運公司拒絕刊登李明哲廣告。（楊亞璇攝）

台灣NGO工作者李明哲2017在大陸被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。國際特赦組織台灣分會希望在台北捷運燈箱刊登廣告，以漫畫的方式讓國人重新認識李明哲事件，但遭到北捷拒絕。台北市議員邱威傑及人權團體今召開記者會批評北捷言論審查。北捷對此表示，「本公司尊重由專家學者組成廣告審議委員會意見，經協調結果該組織評估效益因素後，表示先不上刊廣告，本公司尊重其作法」。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，原本希望在世界人權日12月10日這段時間，透過漫畫的方式讓國人重新認識李明哲先生的遭遇，但在交出稿件後收到台北捷運公司回覆需要拿掉「中國」以及「李明哲」二字才能刊登，而國際特赦組織把「李明哲」抽換成「李先生」也將「中國」修改為「神秘國度」卻仍然被拒絕，北捷公司只告知是由廣告審查會審議的結果，沒有告知任何拒絕理由。

華人民主書院專案長王興中指出，在瑞士的公車站能夠刊登美國在關塔虐待囚犯的倡議廣告；在法國巴黎地下鐵，也能夠刊登廣告呼籲世界終結死刑，顯然人權廣告超越國界與政治，是許多國家皆認同的內容。他呼籲，不應該把人權議題和政治立場畫上等號，應該擺脫威權的遺緒，並且拒絕將廣告審核窄化為「不要觸怒中共」的錯誤標準。

出席聲援的台北市議員林亮君指出，北市府、北捷公司心裡面住著小警總，北捷的理由稱不具社會高度共識，但何謂社會高度共識，請問北捷有針對社會議題做民調嗎？北捷很多廣告都帶有有立場，難道都檢附社會共識的佐證？北捷公司在審查廣告的標準是非常浮動，碰到中共跟李明哲就嚴格審查。

林亮君說，過去特赦組織有寫信馬拉松活動，也是聲援許多在中國受迫的人，當時有刊登在北捷，這次寫信給李明哲聲援，北捷審查標準浮動，讓台灣身為民主國家，居然受到這麼多言論自由的限制，北市作為台灣首都做出這個行為實在非常可笑，北捷做出此決定非常丟臉，希望北捷公開廣告審查標準。

台北市議員林穎孟批評，台北市長柯文哲總不斷強調台北是自由民主進步價值的城市，但行徑卻總是自打嘴巴、裝睡叫不醒，遇到中國就軟掉，只會替中國粉飾太平、繼續歌舞昇平。雙城論壇時柯不敢在中國面前反應共機繞台，現在連北市府持股超過七成的北捷，都變成小警總，遇到對中國不利的事實，就想消滅台灣人聲音。

她批評柯文哲昨天臉書才發文譴責中共，但背地卻做替中國擦脂抹粉的行徑，更不要為了選舉搶當泛藍共主，去效法自甘墮落的中國國民黨，淪為中國走狗。

台北市議員黃郁芬認為，台灣的政府難道是北京嗎？為何北捷要去控管對於中國的批評呢？到底北捷、柯文哲在怕什麼？民間團體申請廣告後，北捷公司表示有政治性、有爭議而不能刊登廣告，但另一方面，又刊登柯文哲廣告，標語更寫「市長拚經濟」，難道不政治性嗎？這是違憲的舉動，希望柯文哲及北捷公司應該對言論審查道歉及說明。

對此，北捷表示，針對國際特赦組織台灣分會擬於捷運車站刊登廣告乙事，本公司尊重由專家學者組成廣告審議委員會意見，經協調結果該組織評估效益因素後，表示先不上刊廣告，本公司尊重其作法，另對於外界意見，將納入後續作業參考。

北捷強調，有關捷運廣告刊登，已設置完善審議制度，針對政治、選舉、違反法令規定和善良風俗，以及社會未達共識恐釀爭議之廣告，均善盡把關責任。上述廣告刊登經廣告審議委員會獨立審議意見，本公司除與廣告商協調可行方式，並積極與該分會人員聯繫溝通，該分會評估效益因素後，表示先不上刊廣告。