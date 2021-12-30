不少人會將珍貴的東西鎖起來保存，一名網友透露，阿公將許多年輕時的回憶放在古董桌的抽屜中，多年過去後想看，卻發現鑰匙弄丟了，只好請原PO幫忙，結果他研究後發現，抽屜上的鎖根本是鎖心酸的，只要拉著鎖向外拉，兩邊抽屜就可以同時打開，讓不少網友笑翻。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，阿公家裡有個年代久遠的棕紅色桌子，從照片中可見，桌子的兩個抽屜被一道鎖給「封印」住了，多年來都不曾打開過，直到最近阿公告訴他抽屜裡放了許多乘載年輕回憶的東西，但鑰匙已經消失，拜託原PO幫忙想辦法。

男網友聽了便立刻動手，沒想他輕輕一拉，兩邊的抽屜就一起開了，讓他當場傻眼。原來阿公的鎖根本就是裝心酸的，只能用來防君子，因為安裝的方式可能有問題，所以只要輕輕拉著鎖頭，兩邊的抽屜就會同時一起打開。

阿公家的桌子有兩個抽屜鎖給住，多年來都不曾打開過，沒想到網友輕輕一拉就一起開了，讓他當場傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

超瞎真相曝光後，讓不少網友笑翻，「超好笑的」、「阿公心裡想，難怪就算上鎖了裡面的東西還是被你搬光 」、「阿公抱怨存錢一輩子，但越存越少」、「這好笑！夠廢的設計，只能防君子」、「阿公只想開一邊嘛」、「阿公需要的其實是鎖」、「最危險的地方就是最安全的地方」、「真的太好笑了」。