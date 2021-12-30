懷顥和安那昨上直播節目。（蝦皮提供）

蝦皮直播節目《蝦皮娛樂線》昨（29日）邀請安那、懷顥上節目，兩人的背景都大有來頭，安那有個「天后阿姨」張惠妹外，懷顥則是藝人懷秋的弟弟。安那開場率2名舞者唱跳新歌〈寄生〉，懷顥則帶來創作歌曲〈我的錯〉；兩人輪番登場展現歌唱實力，安那坦言自己的舞技是「從小看阿姨表演默默學的」，懷顥則是18歲回台就和演藝圈很有淵源，還沒出道就曾和柯有倫、林俊傑一起站上台北小巨蛋演出。

懷顥雖是新人，但他追夢16年才如願發行第一張實體專輯，他說：「也是給自己一個交代。」目前單身的他，嘴甜表示心目中理想對象是像主持人瑪麗這樣的女生，逗得瑪麗笑開懷。懷顥不避諱自己的哥哥就是懷秋，更表示哥哥就是自己最想合作的歌手，他說：「很想寫一首關於兄弟情的歌。」隨後搞笑補充：「就可以免費請哥哥寫歌了。」

至於安那最想合作的人竟不是「阿姨」張惠妹，而是偶像日本歌手米娜·乙內 （ちゃんみな）安那還在節目現場用日文害羞地向偶像喊話，希望有一天能有合作機會。儘管如此，安那也表示去KTV必唱歌曲其實是張惠妹的〈三天三夜〉，一秒就能嗨起來。