新北邁向幸福城市 公共托老、有FU長照站超前雙達標

新北市推動高齡照顧政策超前雙達標。市長侯友宜今天為第59家新店安康、第60家三重受恩公共托老中心以及4家有Fu長照站舉行開幕儀式，市府全力投入建置，照顧長輩也顧及需要長照資源的家庭，達到安居樂業、在地老化的願景，讓新北成為幸福城市。

新北60家公共托老+16家有Fu長照站雙達標聯合開幕。 照片/新北市政府提供

侯友宜指出，台灣高齡化程度持續在增加，依據國家發展委員會推估，至114年全國老年人口占比增加至20.0%，而同年新北市65歲以上人口為20.12％，首度超過全國，並且以平均每個月增加近3,000人的速度攀升，預計119年65歲以上人口將突破100萬人。正因為刻不容緩，所以在超高齡化社會來臨前，必須加速建構完善的長期照顧網絡，建構青銀共居，世代共融的環境，讓老人家能在自己熟悉的社區安老。

侯友宜說，新北市今天分別於新店和三重成立兩家公共托老中心，並在三峽、新店、中和及三重4區成立有Fu長照站，希望透過更多長照資源的投入，照顧到更多新北市的長輩及家庭照顧者。

新北在今天超前達成目標，即刻為在地挹注服務量能，三重受恩公共托老中心除單元照顧、個別性服務、呼吸照護專業及科技導入外，照顧空間中塑造大樹形象的造景，讓長輩徜徉在童年美好時光，是全市第一家利用市場空間打造的公共托老中心，憑藉地利與市場連結，透過「長輩市場日」創造生活中的體驗與驚奇；新店安康公共托老中心，則是利用蒙特梭利自立生活理念，讓長輩維持自行飲食、生活，藉由日常生活常見的物品及隨手可得的東西，讓每一位長輩都能是引發者，透過彼此支持完成活動，達成經驗延續跟社群間貢獻的精神。

因應高齡化需求，新北市不斷努力，運用公私協力打造有FU長照站，舒適的場域帶來安心氛圍，今年分別由三峽伊甸成立沙龍咖啡館、新店和鄰形塑的銀光咖啡書屋、中和有Fu長照站及三重調氧銀光咖啡館的黑膠文化特色，設置第13到16家有fu長照站，使市政成果提前一年雙達標，竭力完善各地服務資源的期待。

衛生局長陳潤秋說明，市長就任之初曾期望在民國111年成立60家公共托老中心。衛生局運用夥伴關係與市府各局處共同為市民打造友善的照顧空間，疫情的險峻從未讓我們退卻，今年已成立了11家公共托老中心及4家有FU長照站，雙雙提前一年達成市政目標，在市長期勉下，衛生局將持續極尋覓場地及合作對象，透過公私協力規劃於2025年由60家公共托老中心提升更高的照顧量能，落實在地化照顧，達成新北市100家社區長照機構的設置，完善長照資源，用心守護新北市每位長者。