台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及街景照。（摘自臉書）

60歲江男在國小擔任警衛，與妻子育有3名子女，其中大女兒32歲江姓女子擁有碩士學歷，因沒有工作，又想出國進修念書沒錢，疑既不滿父親阻止她與男友交往，且反對出國念書，遂引發殺機，江女的臉書PO出曾到美國華爾街玩，及在繁華的紐約街頭，她留言寫下：「以為來到台北西門町」，開心回應朋友。

江女的臉書PO出曾到美國華爾街玩，與繁華的紐約街頭，並寫下「以為來到台北西門町」，開心留言回應朋友。(番社臉書)

江女臉書PO出在美國華爾街與著名地標銅牛合影，另有騎警照及繁華的紐約街頭，有朋友羨慕留言說，「學姊好幸福，愉快且好好地玩，平安地回來喔！」江表示，「只是去那裡摸摸小動物而已啦！」及PO文「以為來到台北西門町」，顯得相當開心。

據了解，江女去年返台後就沒有工作，並與大2歲的張姓男友交往，疑遭江父反對，江女只要沒錢就向父親伸手，26日深夜，江與男友2人騎車雙載，到國小警衛室找父親開口要錢未果，張竟持預藏鐵槌狠砸江父頭部，江姓死者當場倒地，張男騎著死者機車並將死者夾在前座，江女則騎另部原機車跟隨，載死者至太平山區棄屍。