據澎湃新聞報導，12月28日晚間，大陸國家體育總局答覆了《關於中國足球振興刻不容緩的提案》。而在社交網絡上，球迷則把目光聚焦在第四點「關於加強足球運動員管理的建議」，這其中對運動員紋身進行了明確規定：

「對各級國家隊運動員的具體要求中，國家隊及U23國家隊運動員嚴禁有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，如有特殊情況經隊伍同意後必須在訓練、比賽過程中對紋身進行遮擋；U20國家隊及以下各級國家隊，嚴禁徵調有紋身的運動員。」

大陸體育管理部門對於足球運動員紋身的規定，這已經不是最近幾年第一次發生了——2018年3月底的中國盃，不少有紋身的隊員在比賽中都用繃帶遮住。

當然中國足協當時的紋身禁令並沒有官方明確記載的黑紙白字，但那時所有俱樂部和各級國家隊都已經收到了通知。尤其是大陸國家隊層面，從那時起，但凡國家隊比賽，球員都必須遮擋紋身圖案。

除了比賽要求球員遮擋紋身外，在大陸國足拍攝的全家福中，一些胳膊等明顯位置有紋身的球員也被後期處理，像張稀哲、張琳芃等球員手臂的文身也都被P圖P掉，可見大陸國家隊的「紋身禁令」非常嚴格。

這次，大陸體育總局是對球員紋身進行了明確的規定，同時對於運動員管理的建議中還指出：「當前國內的足球隊建制中基本已無省隊概念，對於在俱樂部中違規違紀的運動員，將遵照《中國足球協會紀律准則》中相關條款進行處理。」「各級國家隊將進一步組織開展多種形式的思想政治教育活動，加強國家隊運動員的愛國主義教育，增強使命感、責任感、榮譽感，打造能徵善戰、作風優良的國家隊。」

不過對於紋身限制，網友們觀點不一。有部分網友認為，中國足球必須嚴肅球隊紀律和個人品德；但也有網友表示，著名的阿根廷籍足球員梅西（現效力於法國足球甲級聯賽的巴黎聖日耳曼足球俱樂部）也有許多紋身，但並沒有妨礙他的踢球水平和道德準則。